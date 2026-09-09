Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Salud

Mirtha Legrand: el sanatorio actualiza su estado de salud y genera expectativa en sus seguidores

Mirtha Legrand, de 99 años, evoluciona sin complicaciones tras ser internada por bronquitis. El Sanatorio Mater Dei emitirá un nuevo parte médico el viernes.

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La famosa conductora Mirtha Legrand presenta una evolución positiva en su estado de salud, según el último parte emitido por el Sanatorio Mater Dei. A sus 99 años, Legrand se encuentra internada debido a una bronquitis, y el informe médico asegura que no ha tenido complicaciones en su cuadro respiratorio.

El documento, firmado por el Dr. Enrique Echague, Director Médico del sanatorio, indica que Mirtha permanece en una habitación común, rodeada por su familia. Se agradece el apoyo y respeto que ha recibido del público. Se anticipa que, de no surgir novedades, un nuevo parte médico será publicado el día viernes.

El primer informe reveló que la conductora ingresó con un cuadro respiratorio bronquial, pero las recientes actualizaciones sugieren un progreso favorable en su recuperación.

Etiquetas: salud mirtha legrand parte médico bronquitis sanatorio mater dei argentina
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