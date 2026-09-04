Viernes, 4 de Septiembre 2026
Salud

Enfermeros de Anillaco exigen mejoras en transporte y condiciones laborales

La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en La Rioja exige que se garantice transporte oficial para enfermeros que cubren vacantes en Anjullón, a 20 km. La falta de respuesta podría intensificar el conflicto laboral.

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La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial La Rioja, ha presentado un reclamo formal dirigido al gobernador Ricardo Quintela y al ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, debido a la crítica situación laboral del personal de enfermería en el Hospital Distrital de Anillaco. La problemática surge por la obligación de cubrir guardias en la localidad de Anjullón, a 20 kilómetros de distancia, sin contar con movilidad oficial, lo que genera un costo adicional para los trabajadores.

El gremio denuncia que estos traslados no son financiados por el Estado provincial, lo que agrava la situación. Además, solicitan la igualdad de condiciones en el transporte, exigiendo que se les brinde el mismo apoyo que reciben médicos y odontólogos. Otro punto fundamental en su reclamo es la creación de un marco regulatorio que respalde la cobertura de servicios en zonas alejadas y la necesidad de garantizar seguridad laboral.

ATSA enfatiza que la enfermería es esencial para el sistema sanitario y no puede seguir asumiendo los costos de traslados. La actual situación podría desembocar en medidas de fuerza si las autoridades no ofrecen respuestas rápidas. La comunidad sanitaria se mantiene atenta ante la posibilidad de un agravamiento del conflicto.

Etiquetas: la rioja anillaco atsa salud precarización laboral gobernador ricardo quintela
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