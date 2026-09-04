Viernes, 4 de Septiembre 2026
Política

Juan Luna advierte sobre la morosidad en La Rioja en medio de críticas a la economía nacional

La Rioja se posiciona en el centro del debate económico, con más de 5,8 millones de personas en morosidad a nivel nacional. El ministro Juan Luna critica la falta de respuesta del gobierno nacional y defiende medidas locales. ¿Qué futuro económico le espera a la provincia?

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La situación económica en La Rioja se ha intensificado tras las declaraciones del ministro Juan Luna en el programa El Interpretador de MEDIOS RIOJA, donde criticó la política económica nacional y su impacto en las familias. Luna resaltó que más de 5,8 millones de personas en Argentina enfrentan problemas de morosidad, un fenómeno que, según él, no se debe a un gasto irresponsable en entretenimiento, sino a dificultades reales de ingresos.

Durante la entrevista, el ministro defendió las medidas implementadas por la administración provincial para mitigar la crisis, como un registro para regular financiamientos y la reducción de tasas en el Banco Rioja. Sin embargo, advirtió que estas son solo soluciones temporales y que la verdadera solución recae en el gobierno nacional.

Luna también abordó las críticas sobre la transparencia en la gestión estatal, afirmando que La Rioja ha sido reconocida a nivel nacional por su transparencia fiscal y que cumple con la ley de acceso a la información pública. Además, hizo hincapié en el reclamo de los fondos extracoparticipables que la provincia ha dejado de recibir durante años, lamentando que las disputas partidarias obstaculicen el interés provincial.

Etiquetas: la rioja economía gobierno provincial ministerio de economía transparencia endeudamiento familiar
TL;DR

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