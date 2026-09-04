Juan Luna advierte sobre la morosidad en La Rioja en medio de críticas a la economía nacional

La Rioja se posiciona en el centro del debate económico, con más de 5,8 millones de personas en morosidad a nivel nacional. El ministro Juan Luna critica la falta de respuesta del gobierno nacional y defiende medidas locales. ¿Qué futuro económico le espera a la provincia?

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La situación económica en La Rioja se ha intensificado tras las declaraciones del ministro Juan Luna en el programa El Interpretador de MEDIOS RIOJA, donde criticó la política económica nacional y su impacto en las familias. Luna resaltó que más de 5,8 millones de personas en Argentina enfrentan problemas de morosidad, un fenómeno que, según él, no se debe a un gasto irresponsable en entretenimiento, sino a dificultades reales de ingresos.

Durante la entrevista, el ministro defendió las medidas implementadas por la administración provincial para mitigar la crisis, como un registro para regular financiamientos y la reducción de tasas en el Banco Rioja. Sin embargo, advirtió que estas son solo soluciones temporales y que la verdadera solución recae en el gobierno nacional.

Luna también abordó las críticas sobre la transparencia en la gestión estatal, afirmando que La Rioja ha sido reconocida a nivel nacional por su transparencia fiscal y que cumple con la ley de acceso a la información pública. Además, hizo hincapié en el reclamo de los fondos extracoparticipables que la provincia ha dejado de recibir durante años, lamentando que las disputas partidarias obstaculicen el interés provincial.