Viernes, 4 de Septiembre 2026
La Rioja

Más de 2.400 hogares en La Rioja mejoran su calidad de vida gracias a Manzanas Saludables

El programa Manzanas Saludables ha impactado 140 manzanas y 2.444 domicilios en la capital provincial, promoviendo la recuperación de espacios y la participación comunitaria. Se han realizado 155 retiradas de residuos y se busca generar nuevas oportunidades a través de actividades deportivas para jóvenes.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 2 h 2 min de lectura
Más de 2.400 hogares en La Rioja mejoran su calidad de vida gracias a Manzanas Saludables
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El programa Manzanas Saludables, del Instituto de Servicios Ambientales, ha impactado en 140 manzanas y 2.444 domicilios en la capital provincial durante la segunda mitad del año. Este esfuerzo se centra en la prevención socioambiental, el retiro de residuos y la recuperación de espacios comunitarios, buscando atender las necesidades de los barrios.

El presidente del Instituto, Christian Albrecht, destacó la importancia de este programa al afirmar que se trata de "política barrial y de cercanía", enfatizando la colaboración con los vecinos para transformar sus requerimientos en acciones concretas. Hasta el momento, se han realizado 155 vueltas de retiro de residuos y malezas, incluyendo intervenciones específicas en áreas que requieren atención especial.

Entre las actividades realizadas, se incluye el trabajo en el lateral de Olivos de la Quebrada y en el Hogar de las Monjas, así como en el helipuerto de la Policía y la Escuela de Cadetes, donde se retiraron residuos acumulados. Además, el programa ha intervenido en el Club Social y Deportivo 13 de Enero para acondicionar el espacio y promover actividades deportivas para niños y jóvenes, creando escuelas de fútbol y colaborando con cinco barrios.

El objetivo general de estas acciones es establecer una red de espacios que fomente la participación comunitaria y mejore la calidad de vida en los barrios.

Etiquetas: la rioja manzanas saludables residuos política barrial espacio comunitario intervención social
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5736 articles →

Artículos relacionados

Incendios forestales en La Rioja: bomberos logran sofocar cinco focos sin daños materiales

Vecinos de Famatina se movilizan para salvar a cóndor herido en la zona

La Asociación Civil «10 de Abril» implementará nuevas mejoras salariales desde el 28 de septiembre

El Colegio Provincial N.° 1 de La Rioja se prepara para la gran final en Córdoba

Comercios de La Rioja se benefician con operativo de rescate del 7 al 10 de septiembre

Aguas Riojanas suspende aumento de tarifas: alivio para los usuarios en medio de la ola de calor

La Rioja se prepara para enfrentar el fenómeno "Superniño" con medidas preventivas

La DGIP celebra su 137° aniversario con cierre de atención al público este jueves

Incendios en la zona Sur y barrio Héroes de Malvinas: vecinos alertan por humo y evacuaciones.
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar