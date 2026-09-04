Más de 2.400 hogares en La Rioja mejoran su calidad de vida gracias a Manzanas Saludables

El programa Manzanas Saludables ha impactado 140 manzanas y 2.444 domicilios en la capital provincial, promoviendo la recuperación de espacios y la participación comunitaria. Se han realizado 155 retiradas de residuos y se busca generar nuevas oportunidades a través de actividades deportivas para jóvenes.

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El programa Manzanas Saludables, del Instituto de Servicios Ambientales, ha impactado en 140 manzanas y 2.444 domicilios en la capital provincial durante la segunda mitad del año. Este esfuerzo se centra en la prevención socioambiental, el retiro de residuos y la recuperación de espacios comunitarios, buscando atender las necesidades de los barrios.

El presidente del Instituto, Christian Albrecht, destacó la importancia de este programa al afirmar que se trata de "política barrial y de cercanía", enfatizando la colaboración con los vecinos para transformar sus requerimientos en acciones concretas. Hasta el momento, se han realizado 155 vueltas de retiro de residuos y malezas, incluyendo intervenciones específicas en áreas que requieren atención especial.

Entre las actividades realizadas, se incluye el trabajo en el lateral de Olivos de la Quebrada y en el Hogar de las Monjas, así como en el helipuerto de la Policía y la Escuela de Cadetes, donde se retiraron residuos acumulados. Además, el programa ha intervenido en el Club Social y Deportivo 13 de Enero para acondicionar el espacio y promover actividades deportivas para niños y jóvenes, creando escuelas de fútbol y colaborando con cinco barrios.

El objetivo general de estas acciones es establecer una red de espacios que fomente la participación comunitaria y mejore la calidad de vida en los barrios.