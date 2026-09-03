Viernes, 4 de Septiembre 2026
La Rioja

La Asociación Civil «10 de Abril» implementará nuevas mejoras salariales desde el 28 de septiembre

A partir del 28 de septiembre de 2026, se brindará información sobre actualizaciones salariales y retroactivos para personal retirado de la Policía y Servicio Penitenciario. Se destacan nuevos canales de atención.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 1 min de lectura
La Asociación Civil «10 de Abril» implementará nuevas mejoras salariales desde el 28 de septiembre
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Asociación Civil «10 de Abril» informará sobre la actualización salarial y los retroactivos correspondientes para el personal retirado y pensionado de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial a partir del 28 de septiembre de 2026. Los montos se abonarán junto con los haberes de octubre.

Se solicita a los beneficiarios no realizar consultas antes de esta fecha para optimizar la atención. En Capital, la atención será presencial en las Oficinas de Gestión Previsional, ubicadas en Calle San Nicolás de Bari, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, siendo necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para el personal del interior provincial, la gestión se hará exclusivamente a través de WhatsApp, evitando llamadas telefónicas. Los interesados deben enviar un mensaje con su nombre completo, número de DNI, jerarquía y localidad. Los canales habilitados comenzarán a funcionar en la misma fecha e incluyen números de contacto como el de la Dra. Andrea Brizuela y la Sra. Paola Zapata.

Esta medida busca mejorar la comunicación con los jubilados y pensionados, asegurando que reciban la información necesaria de manera eficiente y respetando sus derechos laborales.

Etiquetas: la rioja asociación civil 10 de abril actualización salarial jubilados policía servicio penitenciario
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5729 articles →

Artículos relacionados

El Colegio Provincial N.° 1 de La Rioja se prepara para la gran final en Córdoba

Comercios de La Rioja se benefician con operativo de rescate del 7 al 10 de septiembre

Aguas Riojanas suspende aumento de tarifas: alivio para los usuarios en medio de la ola de calor

La Rioja se prepara para enfrentar el fenómeno "Superniño" con medidas preventivas

La DGIP celebra su 137° aniversario con cierre de atención al público este jueves

Incendios en la zona Sur y barrio Héroes de Malvinas: vecinos alertan por humo y evacuaciones.

Avances en la estabilización del túnel 2: mejoras para la seguridad vial en La Rioja

Registro obligatorio de financieras en La Rioja: una medida contra los abusos crediticios

Mejoras urbanas: el plan del Gobernador Quintela impactará en varios barrios de La Rioja
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar