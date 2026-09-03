La Asociación Civil «10 de Abril» implementará nuevas mejoras salariales desde el 28 de septiembre

A partir del 28 de septiembre de 2026, se brindará información sobre actualizaciones salariales y retroactivos para personal retirado de la Policía y Servicio Penitenciario. Se destacan nuevos canales de atención.

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La Asociación Civil «10 de Abril» informará sobre la actualización salarial y los retroactivos correspondientes para el personal retirado y pensionado de la Policía y del Servicio Penitenciario Provincial a partir del 28 de septiembre de 2026. Los montos se abonarán junto con los haberes de octubre.

Se solicita a los beneficiarios no realizar consultas antes de esta fecha para optimizar la atención. En Capital, la atención será presencial en las Oficinas de Gestión Previsional, ubicadas en Calle San Nicolás de Bari, de lunes a viernes de 08:00 a 12:00 horas, siendo necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Para el personal del interior provincial, la gestión se hará exclusivamente a través de WhatsApp, evitando llamadas telefónicas. Los interesados deben enviar un mensaje con su nombre completo, número de DNI, jerarquía y localidad. Los canales habilitados comenzarán a funcionar en la misma fecha e incluyen números de contacto como el de la Dra. Andrea Brizuela y la Sra. Paola Zapata.

Esta medida busca mejorar la comunicación con los jubilados y pensionados, asegurando que reciban la información necesaria de manera eficiente y respetando sus derechos laborales.