Jueves, 3 de Septiembre 2026
La Rioja

El Colegio Provincial N.° 1 de La Rioja se prepara para la gran final en Córdoba

Estudiantes del Colegio Provincial N.° 1 “Joaquín V. González” son finalistas en un certamen nacional de periodismo con más de 11.000 participantes. Su proyecto destaca la identidad riojana y competirá el 5 de octubre en Córdoba.

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Estudiantes del último año del Colegio Provincial N.° 1 “Joaquín V. González” han alcanzado la final en la categoría Periodismo del certamen organizado por Cadena 3 Argentina, que en su edición 2026 reunió a más de 11.000 estudiantes de 400 colegios del país. Su producción, titulada “La voz de los jóvenes”, explora la identidad, las leyendas y el patrimonio turístico de La Rioja, y competirá el 5 de octubre en Córdoba.

Este concurso nacional fomenta la expresión de los estudiantes y su compromiso con temas relevantes para sus comunidades, contando también con la participación de 600 docentes de diversas instituciones. La producción se enfoca en la Reserva Provincial Laguna Brava y las leyendas de Guandacol, ofreciendo a los alumnos la oportunidad de asumir roles como columnistas y guionistas, lo que enriquece su experiencia educativa.

El proyecto cuenta con el apoyo de los docentes Olga Bustamante y Emmanuel Alexis Pérez, quien resaltó la importancia de que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. Además, el ministro de Educación, Ariel Martínez, subrayó el impacto positivo de esta colaboración entre el Ministerio de Educación de La Rioja y Cadena 3, que busca impulsar la participación de las escuelas secundarias en actividades de comunicación.

Etiquetas: la rioja colegio provincial n.° 1 periodismo certamen nacional educación jóvenes comunicadores
TL;DR

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