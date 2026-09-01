Estudiantes del Colegio Provincial N.° 1 listos para la final nacional de la Copa Robótica 2026

La Rioja brilló en la semifinal provincial de la Copa Robótica Educabot 2026, con 30 equipos compitiendo. El Equipo N.° 6, con 1.193 puntos, y el N.° 2, con 816, avanzan a la final nacional en Neuquén. El evento, de interés legislativo, destaca el impulso a la educación en robótica y energías renovables.

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La semifinal provincial de la Copa Robótica Educabot 2026 tuvo lugar en el Paseo Cultural Castro Barros, donde más de 30 equipos compitieron tras un proceso inicial de más de 80. Esta competencia, dirigida a estudiantes secundarios, promovió la aplicación de conocimientos en robótica y programación, con un enfoque en energías renovables. Se seleccionaron dos equipos para representar a la provincia en la final nacional, que se llevará a cabo el 25 y 26 de septiembre en Neuquén.

El Equipo N.° 6 se alzó con el primer puesto, acumulando 1.193 puntos, y está compuesto por Valentina Ibáñez, Anahí Ruiz, Mateo Ferreira Aguirre, Valentín Lastra y Bautista Tello Guzmán. En segundo lugar, el Equipo N.° 2 alcanzó 816 puntos, conformado por Martín Moya, Emiliano Moreno Ríos, Mariela Orellana Pizzetta, Mariano Peralta Martínez y Fiorella Orellana Pizzetta. Ambos grupos pertenecen al Colegio Provincial N.° 1 "Joaquín Víctor González" de Capital, bajo la guía de las profesoras Anahí Méndez y Carolina Godoy.

El evento contó con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera y el ministro de Educación Ariel Martínez, quienes destacaron la relevancia de la competencia en el contexto de las políticas provinciales orientadas a la economía del conocimiento. Madera enfatizó la importancia de integrar estas iniciativas dentro de la agenda legislativa, mientras que Martínez resaltó el crecimiento de la robótica en el sistema educativo, considerándolo un avance significativo en la educación pública.