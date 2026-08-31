Festipeques en el Parque de la Familia: un éxito rotundo para la comunidad riojana

Más de 7 mil personas disfrutaron de Festipeques en el Parque de la Familia Este, una celebración gratuita del Mes de las Infancias. Actividades recreativas, deportes y espacios para bebés crearon un ambiente inclusivo y festivo.

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El Parque de la Familia Este fue el escenario de un encuentro masivo durante el evento Festipeques, que atrajo a más de 7 mil personas y se llevó a cabo en el marco del Mes de las Infancias, impulsado por el Gobierno de La Rioja. Este evento gratuito ofreció a familias, niños y niñas una jornada de actividades recreativas, culturales y deportivas al aire libre.

Los asistentes pudieron disfrutar de inflables, juegos de habilidad, maquillaje artístico y una cabina fotográfica, además de participar en disciplinas deportivas como fútbol, vóley, básquet y ping pong. Se recuperaron juegos tradicionales como el sapo y el metegol. Para los más pequeños, se habilitó un espacio diseñado para la primera infancia, promoviendo un ambiente inclusivo y divertido.

Las familias expresaron su satisfacción por el regreso de estas iniciativas. La familia Olazábal, del barrio Francisco I, comentó que sus hijos esperaban con ansias este evento, mientras que la familia Melián, del barrio Argentino, destacó la importancia de estos espacios para que los niños jueguen y socialicen. La jornada también ofreció opciones de alimentación saludable y puntos de hidratación, asegurando una experiencia completa para todos los asistentes.