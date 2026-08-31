Conflicto familiar en La Rioja: madre herida por su hijo en violento altercado

Una mujer de 47 años fue hospitalizada tras recibir un piedrazo en la cabeza por parte de su hijo de 27, en un violento episodio en el barrio Virgen de los Cerros. La discusión familiar escaló, dejando a la víctima con un profundo corte y significativa pérdida de sangre. La justicia toma cartas en el asunto.

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Una mujer de 47 años resultó herida tras ser agredida por su hijo en un episodio de violencia en el barrio Virgen de los Cerros, en la ciudad Capital. El hecho ocurrió alrededor de las 11:15 del sábado, cuando una discusión entre dos hermanos escaló y la madre intentó intervenir.

Durante el altercado, su hijo de 27 años le lanzó una piedra, provocándole un profundo corte en la cabeza y una considerable pérdida de sangre. Los vecinos alertaron a las autoridades, lo que facilitó la llegada de la policía y del servicio de emergencias médicas.

El personal de salud brindó asistencia a la mujer en el lugar y la trasladó de inmediato al hospital local para recibir atención médica. La justicia ya está involucrada en el caso para determinar las acciones legales a tomar contra el agresor.