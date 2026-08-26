Incendio en Chilecito: evacuación oportuna salvó a siete personas sin heridos

El incendio en una vivienda del barrio Fronteras Argentinas desató un importante despliegue de seguridad y emergencias este martes por la noche, alrededor de las 20.30. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo, evitando una tragedia mayor.
Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó por un desperfecto eléctrico. Efectivos de la Brigada Motorizada y los Bomberos Voluntarios respondieron rápidamente, trabajando en conjunto para controlar las llamas y proteger la estructura de la propiedad.
En el momento del incidente, había siete personas en el domicilio, incluyendo a una bebé de siete días, quien fue revisada y se encontró en buen estado. Sin embargo, una mujer de apellido Meneses fue trasladada a un centro de salud debido a la inhalación de humo, donde recibió asistencia con oxígeno y estudios preventivos.
Este suceso ha generado preocupación en la comunidad, que se siente aliviada por la efectiva respuesta de los servicios de emergencia y la salvaguarda de los ocupantes.