Incendio en Chilecito: evacuación oportuna salvó a siete personas sin heridos

Un incendio en el barrio Fronteras Argentinas de Chilecito activó un operativo de emergencia. Siete personas, incluyendo a una bebé de siete días, evacuaron a salvo; una mujer fue asistida por inhalación de humo.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El incendio en una vivienda del barrio Fronteras Argentinas desató un importante despliegue de seguridad y emergencias este martes por la noche, alrededor de las 20.30. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo, evitando una tragedia mayor.

Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó por un desperfecto eléctrico. Efectivos de la Brigada Motorizada y los Bomberos Voluntarios respondieron rápidamente, trabajando en conjunto para controlar las llamas y proteger la estructura de la propiedad.

En el momento del incidente, había siete personas en el domicilio, incluyendo a una bebé de siete días, quien fue revisada y se encontró en buen estado. Sin embargo, una mujer de apellido Meneses fue trasladada a un centro de salud debido a la inhalación de humo, donde recibió asistencia con oxígeno y estudios preventivos.

Este suceso ha generado preocupación en la comunidad, que se siente aliviada por la efectiva respuesta de los servicios de emergencia y la salvaguarda de los ocupantes.