Miércoles, 26 de Agosto 2026
Policiales

Incendio en Chilecito: evacuación oportuna salvó a siete personas sin heridos

Un incendio en el barrio Fronteras Argentinas de Chilecito activó un operativo de emergencia. Siete personas, incluyendo a una bebé de siete días, evacuaron a salvo; una mujer fue asistida por inhalación de humo.

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Redacción Equipo Editorial
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El incendio en una vivienda del barrio Fronteras Argentinas desató un importante despliegue de seguridad y emergencias este martes por la noche, alrededor de las 20.30. Afortunadamente, los ocupantes lograron salir a tiempo, evitando una tragedia mayor.

Las primeras investigaciones indican que el fuego se originó por un desperfecto eléctrico. Efectivos de la Brigada Motorizada y los Bomberos Voluntarios respondieron rápidamente, trabajando en conjunto para controlar las llamas y proteger la estructura de la propiedad.

En el momento del incidente, había siete personas en el domicilio, incluyendo a una bebé de siete días, quien fue revisada y se encontró en buen estado. Sin embargo, una mujer de apellido Meneses fue trasladada a un centro de salud debido a la inhalación de humo, donde recibió asistencia con oxígeno y estudios preventivos.

Este suceso ha generado preocupación en la comunidad, que se siente aliviada por la efectiva respuesta de los servicios de emergencia y la salvaguarda de los ocupantes.

Etiquetas: argentina incendio emergencia barrio fronteras argentinas bomberos voluntarios salud
TL;DR

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