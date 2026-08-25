Martes, 25 de Agosto 2026
Policiales

Familia del detenido por apuñalamiento en La Rioja solicita atención integral urgente

Una mujer de 38 años está internada en el Hospital Regional Vera Barros tras recibir una herida de arma blanca en el cuello. La situación ha generado un fuerte impacto judicial, mientras un hombre de 38 años, pareja de la víctima, se encuentra detenido. La madre del detenido hizo un llamado urgente por tratamientos de rehabilitación para ambos, revelando graves problemas de adicciones.

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Una mujer de 38 años se encuentra internada en el Hospital Regional Vera Barros tras recibir una herida de arma blanca en el cuello. La paciente, que evoluciona favorablemente, fue víctima de un episodio de violencia intrafamiliar que ha suscitado atención tanto institucional como judicial, considerando los antecedentes de adicciones de los involucrados.

El director del hospital, doctor Goitea, informó que la herida es punzocortante y está ubicada en la región lateral izquierda del cuello. Aunque la lesión no fue grave al momento de su ingreso, la mujer permanece en observación y bajo tratamiento antibiótico, con un seguimiento continuo por parte del equipo médico.

Por el ataque, su pareja, un hombre de 38 años, está detenido y se encuentra a disposición de la justicia, específicamente bajo el juzgado de la Dra. Flamini. Claudia, madre del detenido, relató que la noche anterior al hecho hubo discusiones entre ellos, y sostuvo que su hijo afirmó que la víctima se autolesionó tras una pelea.

La madre del acusado hizo un llamado urgente al Estado, sugiriendo que el caso no se resuelva solo con sanciones carcelarias, sino que se implemente un tratamiento de rehabilitación para ambos, ya que sufren problemas de adicciones desde hace años.

Etiquetas: la rioja hospital regional vera barros herida de arma blanca violencia intrafamiliar adicciones justicia
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