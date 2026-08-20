Detención en Pinchas: joven de 25 años acusado de agredir a su madre con un arma de fuego

Un joven de 25 años fue detenido en Pinchas tras agredir a su madre y amenazarla con una escopeta. El ataque ocurrió en su hogar y dejó a la víctima traumatizada.

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Un grave episodio de violencia intrafamiliar ocurrió en Pinchas durante la madrugada del domingo. Un joven de 25 años fue detenido tras agredir a su madre y amenazarla con una escopeta, en un hecho que dejó a la comunidad consternada.

La intervención policial se llevó a cabo después de un llamado a la Comisaría de Aminga, reportando un desorden en una vivienda sobre la Ruta 75. Al llegar, los efectivos encontraron a la víctima, una mujer de 45 años, quien relató que su hijo había llegado en estado de ebriedad y que la discusión se tornó violenta.

Durante el ataque, el joven utilizó una escopeta calibre 16 para amenazar a su madre y dañó el arma al golpearla contra el suelo. La policía logró detenerlo en el lugar y se incautó el arma junto con dos cartuchos. Tras ser evaluado en el hospital local por su estado, quedó bajo custodia policial.

El joven fue formalmente detenido e imputado por el delito de Amenazas, con el agravante del uso de un arma de fuego, según lo dispuesto por la Secretaría del Juzgado interviniente.