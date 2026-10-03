Pérez se postula para intendente y promete medidas fiscales para comerciantes de La Rioja

El ministro Ernesto Harry Pérez anunció su intención de competir por la intendencia de la capital, proponiendo una reestructuración tributaria para aliviar la carga a comerciantes y vecinos. Su plan incluye tasas diferenciadas según la ubicación residencial, buscando mayor equidad en la ciudad.

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El ministro Ernesto Harry Pérez visitó los estudios de MEDIOS RIOJA y confirmó su intención de postularse para la intendencia de la ciudad capital. Su propuesta se centra en la reestructuración tributaria y administrativa con el objetivo de revitalizar la economía local y ofrecer respuestas efectivas a los vecinos.

Pérez destacó la necesidad de modificar el esquema tributario municipal para aliviar la carga sobre comerciantes y pequeños empresarios, quienes enfrentan serios desafíos debido a la crisis económica y los altos costos nacionales. Propuso una diferenciación en el cobro de tasas, sugiriendo que los vecinos de zonas con mejor infraestructura paguen más que aquellos en áreas menos desarrolladas.

El funcionario aseguró que su preparación para esta candidatura se remonta a gestiones anteriores en la municipalidad y que cuenta con equipos técnicos en diversas áreas, como servicios públicos y economía. Su objetivo es lograr una mayor equidad entre los vecinos y reducir la presión impositiva que enfrentan los comerciantes debido a los impuestos nacionales.