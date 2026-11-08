La Cumbre Política de Mujeres fortalece el papel de la mujer en la política riojana

El Comedor Estudiantil fue el escenario de la Cumbre Política de Mujeres en La Rioja, realizada el sábado 7 de noviembre, donde se reunieron mujeres de diversos departamentos de la provincia. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de la Mujer y Diversidad, buscó fomentar el debate sobre participación política, liderazgo y la erradicación de violencias.
Durante la apertura, el gobernador Ricardo Quintela agradeció a las asistentes, especialmente a aquellas que viajaron desde el interior, y subrayó la importancia del protagonismo femenino en la política provincial. Quintela instó a las participantes a recorrer sus comunidades para identificar necesidades y demandas, enfatizando que la labor territorial es crucial para una gestión efectiva.
El gobernador también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional, señalando su impacto negativo en el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Criticó la eliminación de la gratuidad de medicamentos y destacó el derecho a manifestarse en un contexto donde la Policía provincial no reprimió a los manifestantes. En su discurso, Quintela llamó a construir alternativas políticas que respondan a las demandas sociales.