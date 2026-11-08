La Cumbre Política de Mujeres fortalece el papel de la mujer en la política riojana

La Cumbre Política de Mujeres en La Rioja reunió a participantes de todos los departamentos, promoviendo el debate sobre liderazgo y la erradicación de violencias. El gobernador Quintela destacó el papel protagónico de las mujeres en la política provincial y criticó las políticas económicas del Gobierno nacional. La iniciativa busca fortalecer el trabajo territorial y escuchar las demandas de las comunidades.

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El Comedor Estudiantil fue el escenario de la Cumbre Política de Mujeres en La Rioja, realizada el sábado 7 de noviembre, donde se reunieron mujeres de diversos departamentos de la provincia. Esta iniciativa, impulsada por la Secretaría de la Mujer y Diversidad, buscó fomentar el debate sobre participación política, liderazgo y la erradicación de violencias.

Durante la apertura, el gobernador Ricardo Quintela agradeció a las asistentes, especialmente a aquellas que viajaron desde el interior, y subrayó la importancia del protagonismo femenino en la política provincial. Quintela instó a las participantes a recorrer sus comunidades para identificar necesidades y demandas, enfatizando que la labor territorial es crucial para una gestión efectiva.

El gobernador también cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional, señalando su impacto negativo en el empleo y el poder adquisitivo de los trabajadores. Criticó la eliminación de la gratuidad de medicamentos y destacó el derecho a manifestarse en un contexto donde la Policía provincial no reprimió a los manifestantes. En su discurso, Quintela llamó a construir alternativas políticas que respondan a las demandas sociales.