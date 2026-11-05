Máximo Kirchner toma las riendas del PJ bonaerense en un momento clave para el partido

El Congreso del Partido Justicialista bonaerense se llevará a cabo el 21 de noviembre en La Plata, donde Máximo Kirchner será designado presidente. La reunión se realizará de forma híbrida y definirá la dirección política del partido.

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El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires convocó a un Congreso partidario que se llevará a cabo el 21 de noviembre en su sede de La Plata. Este evento es fundamental para la organización interna del partido, dado que en él se formalizará la designación de Máximo Kirchner como presidente del organismo.

La decisión fue tomada durante una reunión liderada por Axel Kicillof, quien continuará al frente del Consejo Provincial, mientras que Kirchner asumirá la conducción del Congreso, que tiene influencia sobre la estrategia electoral y las alianzas del partido. La modalidad de la reunión será híbrida, permitiendo la participación tanto presencial como virtual de los congresales.

Kicillof destacó que la convocatoria cumple con compromisos administrativos y estatutarios del partido, subrayando la importancia de mantener la organización dentro de las normas establecidas. Este acuerdo también busca evitar que las disputas sobre cargos interfieran en el progreso del partido, especialmente en el contexto de las próximas elecciones.