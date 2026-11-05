Jueves, 5 de Noviembre 2026
Policiales

Claudio Lamas, condenado a 18 años, genera preocupación por casos de abuso en La Rioja

Claudio Aníbal Lamas fue condenado a 18 años de prisión por abuso sexual agravado en La Rioja. Se implementarán medidas de protección para la víctima y su madre. La sentencia resalta el compromiso contra la violencia de género en la región.

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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial, ubicada en La Rioja, dictó una condena de 18 años de prisión efectiva contra Claudio Aníbal Lamas por abuso sexual con acceso carnal agravado. La decisión fue anunciada este miércoles por el tribunal, conformado por la jueza presidenta Dra. Sara López Douglas y los vocales Dra. Karina Cabral y Dr. Gustavo Díaz.

Los hechos que llevaron a esta condena ocurrieron entre 2022 y 2023 en una vivienda de la zona este de la ciudad. El tribunal determinó que las acciones de Lamas constituyen violencia de género en sus formas sexual y doméstica, así como abuso sexual infantil, alineándose con las normativas nacionales y provinciales.

Además de la condena, se establecieron medidas de protección para la víctima y su madre, que incluyen tratamiento psicológico para la adolescente y un seguimiento del condenado en prisión. Se ordenó que Lamas reciba tratamiento especializado para agresores sexuales y que se mantengan restricciones de acercamiento y comunicación respecto a las víctimas.

La sentencia también implica el registro de la condena en el Registro Nacional de Reincidencia y en el Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con delitos sexuales. La Secretaría de la Mujer y la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia fueron notificadas sobre las medidas adoptadas.

Etiquetas: la rioja abuso sexual condena violencia de género tribunal derechos de la mujer
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