Miércoles, 4 de Noviembre 2026
Policiales

Siniestralidad vial alarmante: 43 muertes en La Rioja en 2026 según Romero

La Rioja reporta 43 víctimas fatales en siniestros viales, con 39 residentes locales. Aunque la cifra es preocupante, hay mejoras en la salud de algunos heridos. Se intensifican operativos de control y concientización.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 31 min 2 min de lectura
Siniestralidad vial alarmante: 43 muertes en La Rioja en 2026 según Romero
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

En lo que va del año, se han registrado 43 víctimas fatales en el territorio riojano, de las cuales 39 son residentes de la provincia. Gabriela Romero, coordinadora del Observatorio Vial, manifestó su preocupación por la cifra y destacó que se realiza un seguimiento médico a los heridos en estado grave durante 30 días. Además, mencionó una mejora en la salud de uno de los jóvenes accidentados recientemente en la avenida San Nicolás.

Al comparar con el año anterior, se contabilizaban 42 fallecidos en octubre, lo que indica que las cifras se mantienen similares. Sin embargo, se observa una disminución en comparación con años anteriores: en 2024 hubo 60 víctimas y en 2025 el total bajó a 50, lo que representa una reducción del 17%. Romero destacó que en junio de este año no hubo siniestros fatales y que la aspiración es llegar a cero víctimas.

En cuanto a la prevención, se realizaron más de diez operativos de control el último fin de semana ante rumores de carreras clandestinas. Aunque no se registraron incidentes, Romero señaló la importancia de respetar las normas de tránsito y la continuidad de las campañas de concientización, que incluyen registros audiovisuales de áreas peligrosas para visibilizar el riesgo. Hizo un llamado a la sociedad para involucrarse y cuidarse mutuamente por amor a la vida.

Etiquetas: la rioja víctimas fatales accidente de tránsito observatorio vial prevención campañas de concientización
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6453 articles →

Artículos relacionados

Asalto en Monte Negro: familia afectada por posible error en el objetivo delictivo

Operativo policial en La Rioja: 20 detenidos y 80 motos secuestradas en Halloween

Urgente búsqueda de Cristian Ignacio Vega: desaparecido desde el 1 de noviembre

Motociclista accidentado en Anillaco: grave estado tras conducir ebrio y sin casco

Motociclista de 34 años pierde la vida en un accidente en La Rioja

Aumento alarmante: 43 muertes por siniestros viales en La Rioja en 2023

Motociclista sufre lesiones graves al chocar con un perro en Aimogasta

Adolescente de 15 años sufre lesiones por pedrada en La Rioja: se investiga el incidente

Misteriosa muerte en barrio Nueva Esperanza: la policía busca respuestas urgentes
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar