Siniestralidad vial alarmante: 43 muertes en La Rioja en 2026 según Romero

La Rioja reporta 43 víctimas fatales en siniestros viales, con 39 residentes locales. Aunque la cifra es preocupante, hay mejoras en la salud de algunos heridos. Se intensifican operativos de control y concientización.

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En lo que va del año, se han registrado 43 víctimas fatales en el territorio riojano, de las cuales 39 son residentes de la provincia. Gabriela Romero, coordinadora del Observatorio Vial, manifestó su preocupación por la cifra y destacó que se realiza un seguimiento médico a los heridos en estado grave durante 30 días. Además, mencionó una mejora en la salud de uno de los jóvenes accidentados recientemente en la avenida San Nicolás.

Al comparar con el año anterior, se contabilizaban 42 fallecidos en octubre, lo que indica que las cifras se mantienen similares. Sin embargo, se observa una disminución en comparación con años anteriores: en 2024 hubo 60 víctimas y en 2025 el total bajó a 50, lo que representa una reducción del 17%. Romero destacó que en junio de este año no hubo siniestros fatales y que la aspiración es llegar a cero víctimas.

En cuanto a la prevención, se realizaron más de diez operativos de control el último fin de semana ante rumores de carreras clandestinas. Aunque no se registraron incidentes, Romero señaló la importancia de respetar las normas de tránsito y la continuidad de las campañas de concientización, que incluyen registros audiovisuales de áreas peligrosas para visibilizar el riesgo. Hizo un llamado a la sociedad para involucrarse y cuidarse mutuamente por amor a la vida.