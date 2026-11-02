Lunes, 2 de Noviembre 2026
Policiales

Operativo policial en La Rioja: 20 detenidos y 80 motos secuestradas en Halloween

Durante las «rodadas de Halloween», se retuvieron aproximadamente 80 motocicletas en La Rioja, registrándose 20 alcoholemias positivas y 40 motos sin casco. Las autoridades continuarán con controles para mejorar la seguridad vial.

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Un operativo conjunto entre la Policía provincial y Tránsito Municipal resultó en la retención de aproximadamente 80 motocicletas durante las rodadas de Halloween. La actividad se organizó tras la detección previa de eventos en redes sociales, lo que permitió establecer un esquema de prevención en toda la provincia.

Las irregularidades más comunes incluyeron la falta de casco, documentación obligatoria ausente, problemas en el sistema de luminarias y el uso de caños de escape no permitidos. También se registraron 20 alcoholemias positivas en los controles, junto a 9 siniestros viales relacionados con conductores en estado de ebriedad, lo que genera preocupación respecto a la seguridad vial.

Las autoridades anunciaron que estos operativos continuarán para mejorar la seguridad en las vías, especialmente en eventos que atraen a muchos motociclistas. La combinación de diversión y riesgo, sumada al consumo de alcohol, ha impulsado la necesidad de estos controles, que buscan no solo actuar en el momento, sino también prevenir futuros incidentes peligrosos.

Etiquetas: la rioja tránsito seguridad vial operativos policiales motocicletas alcoholemia
TL;DR

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