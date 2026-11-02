Lunes, 2 de Noviembre 2026
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Aumento alarmante: 43 muertes por siniestros viales en La Rioja en 2023

Tres jóvenes perdieron la vida en Chilecito durante un fin de semana trágico. La provincia suma 43 fallecidos en lo que va del año, con un alarmante aumento en la violencia vial. Las motocicletas son las principales involucradas, con 32 víctimas. Las autoridades lanzan un plan para mejorar la seguridad y conciencia vial.

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La Subsecretaria de Seguridad Vial, Claudia de la Fuente, presentó un informe sobre la preocupante situación de la seguridad vial en La Rioja tras un fin de semana trágico que resultó en la muerte de tres jóvenes en Chilecito. A pesar de que las muertes han disminuido ligeramente en comparación con el mismo período del año anterior, se ha observado un aumento en la violencia vial y la gravedad de los accidentes.

En lo que va del año, se han registrado 43 fallecimientos, con un predominio notable de motocicletas en las estadísticas, alcanzando 32 muertes por este medio. Otros datos indican 5 peatones, 3 automóviles y 2 bicicletas como víctimas. La mecánica de los siniestros muestra 16 caídas y 11 choques contra objetos fijos, entre otros tipos de accidentes, lo que evidencia la complejidad del problema y su relación con la infraestructura vial.

La funcionaria destacó que la falta de conciencia sobre la seguridad vial afecta a todas las generaciones, con una distribución de víctimas que incluye personas desde los 0 hasta mayores de 50 años. En respuesta a esta problemática, la provincia ha implementado un plan estratégico que involucra a los Ministerios de Seguridad, Salud y Educación, así como a la Secretaría de Juventudes, con acciones como las Mesas de Seguridad Vial en cada departamento y campañas educativas en clubes y centros vecinales.

Etiquetas: la rioja chilecito seguridad vial accidentes de tránsito política provincial infraestructura vial
TL;DR

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