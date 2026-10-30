Viernes, 30 de Octubre 2026
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Urgente: Niño de dos años en estado crítico por ahogamiento en barrio Eva Perón

Un niño de dos años fue hospitalizado tras un episodio de ahogamiento en el barrio Eva Perón. La intervención de una vecina fue crucial. Las autoridades ya investigan la situación familiar y posibles negligencias.

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La rápida acción de una vecina permitió que un niño de dos años fuera trasladado de urgencia al hospital tras un episodio de ahogamiento en el barrio Eva Perón. Actualmente, el menor recibe atención médica y cuidados profesionales en el centro de salud.

Este incidente ha generado conmoción e indignación entre los vecinos, quienes han denunciado situaciones de negligencia por parte de los progenitores. Testimonios indican que los padres enfrentan severos problemas de adicciones, lo que ha llevado al niño a un estado de vulnerabilidad.

Las autoridades y organismos de protección infantil ya están investigando las circunstancias del hecho para determinar responsabilidades y evaluar las medidas necesarias para proteger al menor y asegurar su bienestar.

Etiquetas: barrio eva perón ahogamiento niño protección de la infancia salud la rioja
TL;DR

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