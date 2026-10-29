Buscan automóvil involucrado en accidente que dejó un motociclista herido en Chilecito

Un joven de 23 años fue hospitalizado tras un accidente en Chilecito, donde su motocicleta colisionó con un Peugeot Partner que se dio a la fuga. La policía investiga el hecho y la seguridad vial se vuelve un tema crítico en la región.

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Un joven de 23 años fue hospitalizado tras un accidente de tránsito en la ciudad de Chilecito, ocurrido alrededor de las 08:50 en la intersección de Jazmín Ocampo y Bonifacio Dávila. El incidente involucró a una motocicleta marca Cerro y a un automóvil Peugeot Partner, que se retiró del lugar después del choque.

El motociclista, identificado como Castro, circulaba en dirección opuesta al vehículo utilitario cuando se produjo la colisión, cuyas causas se están investigando. Tras el impacto, el conductor del Peugeot continuó su camino y se alejó de la escena.

La Unidad Regional II activó un operativo que incluyó a la Brigada Motorizada y la División Accidentes Viales. La doctora Lorena Carrizo supervisó el traslado del joven al hospital local para recibir atención médica adecuada. La Policía continúa trabajando para identificar al conductor y el vehículo que abandonaron el lugar.

Este siniestro pone de manifiesto la creciente necesidad de promover la seguridad vial en Chilecito, un tema de relevancia en las comunidades urbanas en los últimos años.