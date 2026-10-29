Jueves, 29 de Octubre 2026
Policiales

Hombre en Chepes recibe condena por un año y medio de prisión por violencia de género

La Cámara en lo Criminal de Chepes condenó a un hombre a un año y seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves agravadas por violencia de género. Además, se impuso una restricción de acercamiento de 300 metros a la víctima y tratamiento psicológico.

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La jueza Dra. Deolinda Janet Tello de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Quinta Circunscripción Judicial, con sede en Chepes, dictó sentencia contra E.N.B. por lesiones leves agravadas por violencia de género. El condenado recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso, cumpliendo con la solicitud del Ministerio Público Fiscal.

El incidente ocurrió el 22 de agosto de 2023 en el domicilio de la víctima, donde tras una discusión el agresor la atacó físicamente, causando lesiones que fueron confirmadas por un examen médico en el Hospital Luis Pasteur de Chepes. La resolución incluyó una restricción de acercamiento de 300 metros hacia la víctima y la obligación de seguir un tratamiento psicológico.

El condenado deberá cumplir reglas de conducta durante su condena, incluyendo la prohibición de cualquier contacto con la víctima, ya sea directo o indirecto. Además, se implementaron medidas de protección para la mujer y su hijo de aproximadamente dos años, quien está bajo el cuidado del condenado.

Etiquetas: chepes violencia de género lesiones leves justicia tribunal tratamiento psicológico
TL;DR

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