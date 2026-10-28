Foros Vecinales de Seguridad: un espacio para la participación ciudadana en La Rioja

Se oficializó la Ley Nº 10.208 que crea Foros Vecinales de Seguridad en cada comisaría, promoviendo la participación ciudadana para abordar la inseguridad. La implementación dependerá de futuras regulaciones.

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La reciente publicación de la Ley Nº 10.208 en el Boletín Oficial marca un avance en la participación ciudadana en temas de seguridad. Esta normativa permite la creación de Foros Vecinales de Seguridad y Convivencia Ciudadana en las comisarías de la provincia, con el objetivo de que los vecinos puedan debatir y proponer soluciones ante la inseguridad.

El abogado José Mayorga explicó que la ley democratiza el debate sobre políticas de seguridad comunitaria, inspirándose en experiencias de otras jurisdicciones como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco y Misiones. La creación de nodos de trabajo en las distintas regiones de la provincia permitirá ampliar la participación ciudadana en la seguridad.

La implementación de los foros dependerá de la reglamentación que elaborarán las autoridades competentes, la cual definirá los procedimientos de inscripción y conformación, así como los detalles operativos a establecer en los próximos meses, incluyendo capacitaciones obligatorias para los participantes.

Además, Mayorga mencionó que las áreas jurídicas de la cartera de Seguridad seguirán funcionando con normalidad para elaborar los esquemas normativos necesarios, y destacó que la ley incluye un mecanismo para solicitar un canon a la Nación por la custodia de internos condenados que se encuentran en el Servicio Penitenciario Provincial.