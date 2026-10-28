Docentes de la UNLaR paralizan actividades en reclamo de mejoras salariales

Los docentes universitarios y preuniversitarios inician un paro nacional que se extenderá hasta el 3 de noviembre, convocado por CONADU Histórica. Esta acción busca exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, una mejora salarial y más recursos para el funcionamiento de las universidades públicas.
La medida ha generado preocupación en la comunidad educativa, incluidos estudiantes y sus familias, debido al deterioro de las condiciones de enseñanza. Los docentes advierten que la falta de recursos afecta la calidad educativa y limita las oportunidades de aprendizaje para miles de estudiantes. Desde diciembre de 2023, el presupuesto universitario ha caído un 41,6% en términos reales, mientras que los salarios han perdido más del 30% de su poder adquisitivo.
La organización sindical ha convocado a todos los actores educativos a unirse a este plan de lucha, destacando que "sin salarios dignos no hay universidad pública". Se planean movilizaciones en el contexto de un creciente cuestionamiento sobre la situación económica de las universidades nacionales.