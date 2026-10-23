Jorge Salomón se postula como candidato a gobernador para 2027 en La Rioja

El intendente Jorge Salomón destacó la importancia del diálogo directo con el gobernador Quintela en la reciente reunión con 16 intendentes. La cohesión dentro del peronismo local fue uno de los temas clave, a pesar de las disputas internas. Además, minimizó el impacto de la contienda nacional en los municipios, enfatizando que el 70% de los votos en General Ocampo se dirige hacia los intendentes. La complejidad de la logística electoral también fue un punto de preocupación, con la posible necesidad de dos sistemas de votación.

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El intendente Jorge Salomón, del departamento Ortiz de Ocampo, destacó la reciente reunión con el gobernador Ricardo Quintela, donde se abordaron temas cruciales para el futuro político de la provincia hacia el 2027. Salomón enfatizó la importancia de establecer un diálogo directo entre el gobernador y los intendentes, sin la intervención de otros funcionarios, para facilitar discusiones más profundas sobre las inquietudes de los municipios.

Durante el encuentro, se hizo hincapié en la necesidad de unidad dentro del peronismo local, a pesar de las diferencias y aspiraciones personales. Salomón indicó que la cohesión es vital en un contexto social tenso, donde se deben priorizar las candidaturas en lugar de intereses individuales.

El intendente también abordó la posible complicación logística que podría surgir de la coexistencia de dos modalidades de votación en las próximas elecciones, lo que requeriría un manejo cuidadoso de las urnas y padrones. A pesar de las preocupaciones, minimizó el impacto de la contienda nacional en las decisiones locales, argumentando que la fuerza principal proviene de cada municipio.