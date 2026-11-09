El Presupuesto 2027 de La Rioja destina $2.535 millones a obras y salarios esenciales

El Proyecto de Ley de Presupuesto General de La Rioja para 2027 prevé gastos de $2.535.511 millones, con un 63% destinado a salarios y una notable dependencia de transferencias nacionales. La inversión en obra pública supera los $126.000 millones. Detalles revelan un incremento del 176% en el servicio de la deuda, resaltando la situación financiera provincial.

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El Proyecto de Ley de Presupuesto General de La Rioja para 2027 inició su recorrido legislativo tras su presentación por el Poder Ejecutivo el 30 de octubre. Este proyecto contempla un total de gastos proyectados de $2.535.511 millones, destacando la administración de recursos para el próximo ejercicio.

Entre los aspectos más significativos, se observa que los salarios absorberían más del 63% de los recursos de libre disponibilidad. Se prevé que el Tesoro Provincial cuente con aproximadamente $1,70 billones en recursos no asignados, de los cuales $1.078.800 millones se destinarían al pago de gastos en personal de la administración pública.

Además, el presupuesto para el servicio de la deuda pública crecería casi un 176%, proyectándose $35.741 millones para el año 2027. La gran mayoría de los recursos de libre disponibilidad provendrían de transferencias nacionales, representando el 88,91% del total, lo que subraya la dependencia económica de la provincia respecto a los ingresos distribuidos por Nación.