Viernes, 6 de Noviembre 2026
Política

Celeste Maidana inicia su gestión en la Cámara y crea un bloque unipersonal

La Cámara de Diputados de La Rioja incorporó a Evangelina Celeste Maidana y aprobó reconocimientos a deportistas y artistas locales, destacando el compromiso cultural y deportivo de la provincia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Durante la 13° Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de La Rioja, se incorporó formalmente a la diputada provincial Evangelina Celeste Maidana, quien reemplaza a Claudia López. Este cambio en la representación política se produce tras la asunción de López en el Senado de la Nación. Maidana anunció que formará parte de un bloque unipersonal llamado «Dignidad y Justicia», lo que reconfigura el mapa legislativo.

La sesión también incluyó emotivos reconocimientos a referentes locales en diversas disciplinas. Se declaró de interés provincial la participación internacional de las bailarinas de «Caminito – Estudio de Arte» en Cancún, México. Asimismo, se otorgó interés legislativo a la obra musical del Padre Lorenzo González, adaptada por Bety Aguilera, que será utilizada en la misa del Santo Padre.

Se rindió homenaje post mortem a Francisco Herrera por su contribución al pádel, resaltando la relevancia de la cultura deportiva. Además, se otorgaron reconocimientos «Pedro Ignacio de Castro Barros» a los deportistas sanagasteños José Lamas, Maitén Manghesi y Brian Gribaudo por sus logros en judo, así como a la docente Carolina Ponce por su trayectoria de casi tres décadas. Estos temas reflejan la diversidad de asuntos tratados en la sesión.

Etiquetas: la rioja cámara de diputados evangelina maidana política provincial reconocimientos sanagasta
TL;DR

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