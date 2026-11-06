Viernes, 6 de Noviembre 2026
Salud

Aumento en las consultas médicas: APOS ajusta tarifas desde el 10 de noviembre

A partir del 10 de noviembre, el coseguro para consultas médicas ambulatorias en La Rioja será de $12.000, mientras que la obra social cubrirá hasta $30.000 en honorarios. Esta medida busca mejorar la accesibilidad y garantizar atención equitativa.

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La Administración Provincial de Obra Social anunció que a partir del 10 de noviembre, se implementarán nuevos valores para las consultas médicas ambulatorias. Este cambio responde a una resolución tras una reunión con el Colegio Médico Gremial de La Rioja y busca mejorar la accesibilidad a la atención médica para todos los afiliados.

El coseguro que deberán abonar los afiliados será de $12.000 por consulta, mientras que la diferencia hasta cubrir los honorarios profesionales, que pueden alcanzar hasta $30.000, será asumida completamente por la obra social. Además, se prohíbe el cobro de importes adicionales no acordados, con sanciones previstas para los profesionales que incumplan esta normativa.

La medida forma parte de una política destinada a reconocer adecuadamente el trabajo de los profesionales de la salud, a la vez que se busca garantizar una atención más equitativa. La obra social provincial reafirma su compromiso de trabajar en beneficio de sus afiliados, promoviendo un marco de respeto y profesionalismo en la atención médica.

Etiquetas: la rioja obra social provincial consultas médicas salud política de salud
TL;DR

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