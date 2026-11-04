Psicólogos de La Rioja advierten sobre posibles retrocesos en la atención de salud mental

La reforma de la Ley de Salud Mental genera una fuerte oposición en La Rioja, donde se alerta sobre recortes de derechos y el riesgo de un modelo manicomial. La comunidad profesional y organizaciones de derechos humanos exigen un enfoque integral y humano en la atención.

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El presidente del Colegio de Psicólogos de La Rioja, Mauricio Santucho, manifestó su preocupación respecto a la reforma de la Ley de Salud Mental. Según indicó, las modificaciones propuestas representan un retroceso en derechos humanos y afectarían directamente a las personas vulnerables que dependen del sistema público de salud.

Santucho criticó el cambio de enfoque que sugiere el proyecto, al reemplazar el término «padecimiento mental» por «trastornos mentales», basándose en diagnósticos externos que no consideran la realidad local. Además, cuestionó la flexibilización de las internaciones involuntarias, lo que podría llevar a un regreso al modelo manicomial, donde la responsabilidad del cuidado recaería únicamente en las familias.

El dirigente también denunció la reducción de 25 mil millones de pesos al Programa SUMAR y cómo esta reforma desmantela la descentralización comunitaria lograda en los últimos 15 años. La salud mental ha cobrado un papel fundamental en la agenda pública tras la pandemia, y Santucho subrayó que avanzar en derechos debe ser prioritario, no un retroceso para los más necesitados.

La propuesta ha suscitado reacciones entre profesionales de la salud y sectores de la sociedad civil, con organizaciones defensoras de derechos humanos expresando su inquietud por las posibles consecuencias para quienes dependen del sistema de salud pública. Se espera que el gobierno provincial considere estas voces en el debate en curso.