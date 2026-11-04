Miércoles, 4 de Noviembre 2026
Economía

Desempleo en aumento: 34 trabajadores despedidos en Chilcal, Chilecito

La desvinculación de 34 empleados en la fábrica de calzado Chilcal generó conmoción en Chilecito, afectando a trabajadores con hasta 10 años de antigüedad. La incertidumbre crece mientras los despedidos buscan apoyo legal y una solución del Gobierno Provincial.

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La comunidad de Chilecito atraviesa un momento de gran preocupación debido a la sorpresiva desvinculación de 34 trabajadores de la empresa de calzado de seguridad Chilcal, lo que representa casi el 45% de su plantilla. Esta decisión ha generado un fuerte malestar entre las familias afectadas, especialmente por el criterio utilizado para los despidos, que ha dejado fuera a personal con años de antigüedad y cargas familiares.

Los operarios cesanteados, entre ellos Óscar Pérez, expresaron su descontento por no haber recibido información clara sobre el proceso de desvinculación y por la falta de acceso a documentos oficiales relacionados con el acuerdo firmado en la Capital provincial. Según denunciaron, el gremio solo les informó verbalmente sobre el pago de indemnizaciones en cuotas.

Ante esta situación, el lunes pasado, los trabajadores se reunieron con la vicegobernadora Tere Madera y el intendente local, quienes se ofrecieron a mediar con el Gobierno Provincial para encontrar una solución. Los despedidos ya cuentan con la asistencia legal de la Dra. Scalet para iniciar acciones legales una vez que se aclaren los términos del acuerdo de crisis presentado por la empresa.

Etiquetas: chilecito despidos crisis laboral gobierno provincial gremio indemnización
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