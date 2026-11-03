Martes, 3 de Noviembre 2026
Economía

Desempleo en Chilecito: 35 trabajadores de la fábrica Chilcal quedan sin empleo

La fábrica textil Chilcal en Chilecito despidió a 35 trabajadores debido a la crisis económica del sector. En La Rioja, ya se han perdido más de 600 empleos en textiles, reflejando una caída del 15% en el empleo fabril. La situación requiere atención urgente.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Desempleo en Chilecito: 35 trabajadores de la fábrica Chilcal quedan sin empleo
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La fábrica textil Chilcal ha formalizado el despido de 35 trabajadores en su planta permanente, citando la grave crisis económica que afecta al sector. Esta decisión ha generado gran incertidumbre entre los operarios despedidos, quienes aún no han recibido información clara sobre el pago de indemnizaciones o la posibilidad de mantener sus puestos de trabajo.

La Asociación Obrera Textil (AOT) expresó su preocupación y apoyo a los trabajadores afectados. El gremio informó que la empresa justifica los despidos por dificultades financieras severas, mientras que no existen canales formales de negociación para mitigar la situación. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro del parque industrial en La Rioja, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo directos en el rubro textil durante el periodo 2024-2025, dejando solo 9 empresas textiles activas.

La provincia lidera los índices negativos a nivel nacional, con una caída del 15% en el empleo fabril, la más alta del país. A nivel nacional, la industria textil ha perdido más de 66 mil empleos, destacando la necesidad de atención urgente por parte de las autoridades para enfrentar esta crisis, que impacta no solo en el empleo, sino también en la identidad económica de la región.

Etiquetas: chilecito despidos crisis económica industria textil la rioja empleo
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

6438 articles →

Artículos relacionados

El consumo de pan en La Rioja se desploma un 20% por la crisis y el calor.

Canasta básica en La Rioja: un desafío que supera los $930 mil para las familias

Exportaciones de vino en La Rioja caen drásticamente y trabajadores enfrentan pagos en cuotas

Cierre inminente: el desafío de las cooperativas en La Rioja ante regulaciones del INAES

Banco Rioja facilita el acceso al crédito con tasas reducidas en la provincia

Industria textil en La Rioja: despidos y caída de ventas preocupan a trabajadores

Operativo de rescate anticipado de Chachos: ¿qué implicancias tendrá para la comunidad?

Teddy Karagozian y Hilado S.A. en crisis: concurso preventivo ante la Justicia riojana

Emergencia Olivícola y Vitivinícola: sectores clave del campo argentino en alerta
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar