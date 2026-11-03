Desempleo en Chilecito: 35 trabajadores de la fábrica Chilcal quedan sin empleo

La fábrica textil Chilcal en Chilecito despidió a 35 trabajadores debido a la crisis económica del sector. En La Rioja, ya se han perdido más de 600 empleos en textiles, reflejando una caída del 15% en el empleo fabril. La situación requiere atención urgente.

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La fábrica textil Chilcal ha formalizado el despido de 35 trabajadores en su planta permanente, citando la grave crisis económica que afecta al sector. Esta decisión ha generado gran incertidumbre entre los operarios despedidos, quienes aún no han recibido información clara sobre el pago de indemnizaciones o la posibilidad de mantener sus puestos de trabajo.

La Asociación Obrera Textil (AOT) expresó su preocupación y apoyo a los trabajadores afectados. El gremio informó que la empresa justifica los despidos por dificultades financieras severas, mientras que no existen canales formales de negociación para mitigar la situación. Este caso se inscribe en un contexto más amplio de deterioro del parque industrial en La Rioja, donde se han perdido más de 600 puestos de trabajo directos en el rubro textil durante el periodo 2024-2025, dejando solo 9 empresas textiles activas.

La provincia lidera los índices negativos a nivel nacional, con una caída del 15% en el empleo fabril, la más alta del país. A nivel nacional, la industria textil ha perdido más de 66 mil empleos, destacando la necesidad de atención urgente por parte de las autoridades para enfrentar esta crisis, que impacta no solo en el empleo, sino también en la identidad económica de la región.