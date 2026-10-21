Operativo de rescate anticipado de Chachos: ¿qué implicancias tendrá para la comunidad?

Desde el 22 hasta el 27 de octubre, los comercios adheridos podrán gestionar el rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda en La Rioja. Este operativo busca fortalecer la economía local ante desafíos financieros.

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El Gobierno de La Rioja ha habilitado puntos de atención para que los comercios adheridos gestionen el rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda -Chachos-. Este operativo comenzará el jueves 22 de octubre y se extenderá hasta el martes 27 de octubre, recibiendo solicitudes de 10 a 17 horas en diversas oficinas.

En la ciudad Capital, las solicitudes se recibirán en Santa Fe 576 y Copiapó 235. Las cabeceras regionales también contarán con atención en las sedes de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), ubicadas en Chepes (Castro Barros s/n), Chilecito (9 de Julio 36), Chamical (avenida Perón 50), Aimogasta (25 de Mayo 342) y Villa Unión (San Martín s/n).

El monto correspondiente se depositará mediante transferencia bancaria en la cuenta que cada comerciante haya declarado. La acreditación de los fondos está prevista para el jueves 29 de octubre. Esta iniciativa busca aliviar la situación financiera de los comercios locales y dinamizar la economía provincial en un contexto complicado.

La atención a los comercios es parte de un esfuerzo más amplio del Gobierno provincial para apoyar a los sectores productivos y garantizar la continuidad laboral de muchas familias. Se invita a los comerciantes a acercarse a los puntos de atención establecidos para asegurar que sus solicitudes sean procesadas a tiempo.