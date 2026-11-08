Productores riojanos expresan inquietudes sobre la política económica de Milei en La Rural

Javier Milei se dirigió a productores agropecuarios en el 160° aniversario de la SRA, señalando que Argentina enfrenta un shock de oferta negativo que afecta la economía. Descartó estímulos fiscales y defendió el rol del empresario en la recuperación económica. Su discurso generó debate sobre las soluciones a la crisis actual.

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Durante el acto por los 160 años de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el presidente Javier Milei se dirigió a productores agropecuarios y abordó la desaceleración del crecimiento económico en el país. En su discurso, atribuyó esta situación a un shock de oferta negativo vinculado al aumento de costos de producción, especialmente por la reducción en la oferta de petróleo debido a tensiones internacionales.

Milei rechazó las propuestas de estímulo fiscal y monetario, argumentando que tales medidas solo empeorarían el panorama económico. Enfatizó que la expansión de la demanda agregada, ya sea a través de la política monetaria o del déficit fiscal, no es viable en el actual contexto del crédito internacional. “Sería tirarle nafta al fuego”, afirmó al respecto.

El presidente también destacó la importancia del rol del empresario en la economía, citando a economistas como Israel Kirzner y Hernando de Soto para subrayar que la creación de riqueza es responsabilidad del sector privado, mientras que el Estado debe establecer las reglas sin distorsionarlas.