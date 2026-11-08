Domingo, 8 de Noviembre 2026
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Accidente en Ruta 40: conductor ebrio colisiona contra un muro y escapa del lugar

Un accidente en Ruta 40 dejó a un conductor con más de 2 gramos de alcohol en sangre, lo que reabre la discusión sobre la seguridad vial en la región.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un incidente de tránsito ocurrió en la Ruta 40, donde un vehículo colisionó contra un muro. El accidente se registró cerca de las 2:40 cuando se recibió un aviso radial. Al llegar al sitio, efectivos de la Comisaría Primera entrevistaron al conductor, quien indicó que regresaba a su hogar y perdió el control del auto.

El personal de la Unidad Segunda de Control, Tránsito y Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado superior a 2 gramos de alcohol en sangre, quedando documentado en un acta oficial. A pesar de la gravedad del choque, el conductor no necesitó atención médica.

Este tipo de accidentes son comunes en la zona y generan preocupación sobre la seguridad vial, reavivando el debate sobre la implementación de medidas más rigurosas para evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol.

Etiquetas: ruta 40 accidente de tránsito control de alcoholemia seguridad vial tránsito
TL;DR

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