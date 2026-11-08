Accidente en Ruta 40: conductor ebrio colisiona contra un muro y escapa del lugar

Un incidente de tránsito ocurrió en la Ruta 40, donde un vehículo colisionó contra un muro. El accidente se registró cerca de las 2:40 cuando se recibió un aviso radial. Al llegar al sitio, efectivos de la Comisaría Primera entrevistaron al conductor, quien indicó que regresaba a su hogar y perdió el control del auto.
El personal de la Unidad Segunda de Control, Tránsito y Seguridad Vial realizó un test de alcoholemia, que arrojó un resultado superior a 2 gramos de alcohol en sangre, quedando documentado en un acta oficial. A pesar de la gravedad del choque, el conductor no necesitó atención médica.
Este tipo de accidentes son comunes en la zona y generan preocupación sobre la seguridad vial, reavivando el debate sobre la implementación de medidas más rigurosas para evitar incidentes relacionados con el consumo de alcohol.