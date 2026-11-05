Jueves, 5 de Noviembre 2026
Policiales

Detienen a joven en Nonogasta por realizar pruebas de velocidad ilegales en motos

Un joven de 26 años fue detenido en Nonogasta por participar en pruebas ilegales de velocidad con motocicletas. Se secuestraron varias motos y se busca mejorar la seguridad vial.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un joven de 26 años fue arrestado en Nonogasta tras una investigación sobre pruebas de velocidad y destreza con motocicletas sin autorización. El operativo se realizó a las 4:30 de la madrugada por el Departamento de Investigaciones de la Unidad Regional Segunda, quien cumplió con una orden judicial de allanamiento.

Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos, incluyendo una motocicleta Honda Titán negra y otros componentes de motocicletas. La investigación surgió de denuncias sobre estas actividades ilegales, que representan un riesgo para la seguridad pública.

Además, se llevó a cabo un segundo allanamiento en la casa de los padres del detenido, donde se confiscó otra motocicleta Honda Wave S blanca. Estas acciones forman parte de una serie de operativos destinados a combatir prácticas que infringen la normativa de tránsito.

El detenido, Cáceres, fue trasladado a la Alcaldía Policial y está a disposición del Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N.º 2, liderado por el juez Jorge Elías Jalil. La causa se enmarca en el artículo 193 bis del Código Penal Argentino.

Etiquetas: nonogasta la rioja motocicletas investigación judicial seguridad vial allanamiento
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