Jueves, 5 de Noviembre 2026
Policiales

Oscar A.A. capturado tras cinco años de fuga por abuso en Chilecito

El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1 de Chilecito logró la detención de Oscar A. A. en Catamarca, tras cinco años prófugo. Acusado de abuso sexual contra una niña de 12 años, su causa avanzará a juicio.

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Oscar A.A. capturado tras cinco años de fuga por abuso en Chilecito
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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial, bajo la dirección del juez Dr. Marcelo Carrizo, ha logrado la detención de Oscar A. A. en Catamarca, quien había estado prófugo de la Justicia durante aproximadamente cinco años. Este individuo, requerido por un caso de abuso sexual con acceso carnal contra una niña de 12 años, contaba con un pedido de captura nacional y una recompensa de $4 millones.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada el 9 de marzo de 2018 por la madre de la víctima. En la acusación se detalla que el imputado habría trasladado a la niña a la zona de Malligasta y le habría suministrado sustancias y bebidas alcohólicas antes de cometer el abuso. Durante la instrucción del caso, se recolectaron declaraciones testimoniales y se realizaron informes psicológicos, que fueron esenciales para el procesamiento del imputado.

Una vez localizado, se formalizó su detención mediante un exhorto judicial y fue trasladado a la alcaidía local de Chilecito. La Cámara también rechazó un recurso de apelación de la defensa, lo que permite que la causa avance hacia el juicio.

Etiquetas: chilecito justicia detención abuso sexual política judicial catamarca
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