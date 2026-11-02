Motociclista accidentado en Anillaco: grave estado tras conducir ebrio y sin casco

Un joven de 26 años sufrió graves lesiones en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en Anillaco. El incidente se produjo alrededor de las 02:20 horas en el barrio Difunta Correa, cuando el motociclista, identificado como E.N. Bustamante, perdió el control de su Yamaha XTZ de 125 cc y chocó contra un bordo de tierra que obstaculizaba la calzada.
Las investigaciones preliminares realizadas por la Policía local revelaron que Bustamante no llevaba casco y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Debido a la severidad de sus lesiones, que incluyeron un traumatismo de cráneo, fue trasladado de urgencia a un centro médico en la Ciudad Capital.
El personal policial se hizo presente en el lugar para llevar a cabo las pericias correspondientes y evaluar las condiciones de señalización del obstáculo en la vía. Este hecho resalta la importancia de la seguridad vial y el uso de elementos de protección al conducir, especialmente en situaciones de riesgo como el consumo de alcohol.