Lunes, 2 de Noviembre 2026
Policiales

Motociclista accidentado en Anillaco: grave estado tras conducir ebrio y sin casco

Un joven de 26 años sufrió un grave accidente en Anillaco tras conducir una moto sin casco y bajo los efectos del alcohol. Su estado es crítico y fue trasladado a la Ciudad Capital.

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Un joven de 26 años sufrió graves lesiones en un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este lunes en Anillaco. El incidente se produjo alrededor de las 02:20 horas en el barrio Difunta Correa, cuando el motociclista, identificado como E.N. Bustamante, perdió el control de su Yamaha XTZ de 125 cc y chocó contra un bordo de tierra que obstaculizaba la calzada.

Las investigaciones preliminares realizadas por la Policía local revelaron que Bustamante no llevaba casco y se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Debido a la severidad de sus lesiones, que incluyeron un traumatismo de cráneo, fue trasladado de urgencia a un centro médico en la Ciudad Capital.

El personal policial se hizo presente en el lugar para llevar a cabo las pericias correspondientes y evaluar las condiciones de señalización del obstáculo en la vía. Este hecho resalta la importancia de la seguridad vial y el uso de elementos de protección al conducir, especialmente en situaciones de riesgo como el consumo de alcohol.

Etiquetas: anillaco accidente de tránsito seguridad vial policía tránsito alcohol
TL;DR

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