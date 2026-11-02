Lunes, 2 de Noviembre 2026
Policiales

Urgente búsqueda de Cristian Ignacio Vega: desaparecido desde el 1 de noviembre

La Policía de La Rioja busca a Cristian Ignacio Vega, de 27 años, desaparecido desde el 1 de noviembre. Se solicita colaboración de la comunidad para su localización.

Redacción
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La Policía de la Provincia de La Rioja ha emitido una difusión de paradero para localizar a Cristian Ignacio Vega, un joven de 27 años que falta de su hogar desde el 01/11/26. Según el informe, Cristian reside en la calle Raúl Sufan, Manzana K2, casa 119, en el barrio Atahualpa Yupanqui, Ciudad Capital.

Las características físicas del desaparecido incluyen una contextura delgada, una estatura aproximada de 1,75 metros, tez trigueña, cabello corto y negro, y ojos marrón claros. En el momento de su desaparición, vestía un pantalón jeans oscuro, una remera gris oscura y zapatillas negras y amarillas.

Las autoridades han instado a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda ser útil para dar con su paradero. Se pueden realizar denuncias a través del teléfono de emergencias 911, la línea directa de la División Seguridad Personal 380-4368992, o mediante el correo electrónico [email protected].

La desaparición de Cristian ha generado gran preocupación en su entorno y en la comunidad, que se ha unido en la búsqueda de información. Las autoridades continúan trabajando en la investigación, destacando la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos.

Etiquetas: la rioja cristian vega búsqueda de personas policía seguridad comunidad
TL;DR

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