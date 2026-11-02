Lunes, 2 de Noviembre 2026
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Adolescente de 15 años sufre lesiones por pedrada en La Rioja: se investiga el incidente

Un joven de 15 años sufrió graves lesiones tras ser golpeado por una piedra mientras viajaba en moto en el barrio Héroes de Malvinas. Fue hospitalizado con cortes y pérdida de dientes. Las cámaras de seguridad podrían ayudar a identificar al agresor.

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Un joven de 15 años sufrió graves lesiones en la madrugada del domingo tras ser golpeado en el rostro por una piedra mientras viajaba como acompañante en una motocicleta por avenida Ortiz de Ocampo, en el barrio Héroes de Malvinas.

El incidente ocurrió frente a una estación de servicio cuando un hombre desconocido lanzó la piedra. El adolescente viajaba en una moto de 110 cilindradas en dirección sur-norte, y el impacto provocó que el conductor perdiera el control, resultando en una caída sobre la calzada.

Tras el accidente, el conductor de la moto se retiró, dejando al menor herido. Al llegar el personal de emergencias, se constató que el joven presentaba un corte profundo en el labio superior y había perdido algunas piezas dentales, por lo que fue trasladado al hospital local.

El hecho fue reportado a las 6:20 y los efectivos policiales llegaron al lugar aproximadamente a las 7:00. Se mencionó que hay cámaras de seguridad en la zona que podrían ayudar a esclarecer los detalles del suceso.

Etiquetas: la rioja barrio héroes de malvinas accidente de tránsito policía emergencias lesiones
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