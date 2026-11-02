Accidente en Ruta Provincial 9: un hombre se encuentra hospitalizado tras el vuelco

Una camioneta volcó en Ruta Provincial 9 el domingo por la mañana. Un hombre de 32 años perdió el control; su acompañante de 37 fue hospitalizado. La seguridad vial sigue siendo prioridad en la región.

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Un accidente vial ocurrió el domingo por la mañana en la Ruta Provincial 9, donde una camioneta volcó, resultando en la necesidad de asistencia médica para uno de sus ocupantes. El hecho fue reportado a las 07:50 cuando transeúntes informaron a las autoridades sobre el incidente.

El conductor, un hombre de 32 años, circulaba de norte a sur cuando perdió el control del vehículo por motivos que se investigan. En la camioneta viajaba un acompañante de 37 años, quien recibió atención en el lugar y fue posteriormente trasladado al hospital local.

El personal de Accidentes Viales intervino para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del siniestro. Este accidente destaca la necesidad de extremar las precauciones en las rutas, especialmente en zonas con alto tráfico vehicular, mientras las autoridades locales trabajan para mejorar la seguridad vial en la región.