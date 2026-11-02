Lunes, 2 de Noviembre 2026
Política

Florencia López se postula para Gobernadora 2027 y se reúne con mujeres de La Rioja

Florencia López reunió a casi 500 mujeres en un emotivo encuentro en Chilecito, donde anunció su candidatura a gobernadora en 2027 y propuso un proyecto inclusivo y equitativo.

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Redacción Equipo Editorial
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El teatro Víctor María Cánceres fue escenario de un encuentro masivo de mujeres organizado por la senadora nacional Florencia López, que desbordó su capacidad de 500 asientos. Bajo el título “Una charla con Florencia”, el evento se desarrolló en un ambiente de emoción y esperanza, donde la legisladora anunció su intención de postularse para la Gobernación de La Rioja en 2027.

López enfatizó la necesidad de construir un proyecto provincial que priorice la participación y la inclusión. En su discurso, destacó la importancia de humanizar la política, asegurando que su enfoque estará centrado en las necesidades de las familias riojanas, buscando equidad en la distribución de recursos.

La senadora también hizo un llamado a ampliar las bases del peronismo e incorporar nuevos sectores sociales y productivos, advirtiendo sobre la pérdida de más de 5.000 puestos de trabajo en la provincia a raíz de las políticas actuales. En este contexto, reafirmó su compromiso de ser una candidata cercana a la gente, resaltando la importancia del diálogo y la conexión con la ciudadanía en su futura gestión.

Etiquetas: la rioja florencia lópez gobernación mujeres política provincial peronismo
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