Viernes, 30 de Octubre 2026
Política

Concejalas de La Rioja expresan su rechazo a la violencia en el Concejo Deliberante

La Red Provincial de Concejalas de La Rioja repudió los incidentes en el Concejo Deliberante que interrumpieron una sesión, destacando la necesidad de diálogo y respeto en la política. Este llamado a la paz es crucial para la democracia local.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Concejalas de La Rioja expresan su rechazo a la violencia en el Concejo Deliberante
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La Red Provincial de Concejalas de La Rioja emitió un comunicado de repudio ante la interrupción de una sesión ordinaria en el Concejo Deliberante del Departamento Capital, donde se registraron incidentes que pusieron en riesgo la integridad de los presentes. La organización expresó su profunda preocupación por los hechos que llevaron a la suspensión de la actividad legislativa municipal.

En su declaración, la Red enfatizó que «la violencia, las agresiones y la intolerancia no tienen lugar en la democracia». También manifestaron su apoyo a las autoridades y trabajadores del cuerpo deliberativo, resaltando la necesidad de canalizar las discrepancias políticas a través del diálogo y el respeto mutuo.

Además, el comunicado subraya la importancia de restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un ambiente seguro donde todas las voces sean escuchadas. Se hizo un llamado a priorizar el entendimiento pacífico frente a las diferencias políticas, destacando que el respeto y el diálogo son fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y democrática.

Etiquetas: la rioja concejo deliberante política repudio institucional democracia red provincial de concejalas
TL;DR

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