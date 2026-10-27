Docentes de la UNLaR se suman a la huelga por reclamos salariales esta semana

Desde este miércoles, los docentes universitarios de La Rioja inician una semana de huelga por mejoras salariales y la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, afectando la UNLaR y la UTN. Se prevé la suspensión de clases, generando incertidumbre en la comunidad estudiantil.

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Desde este miércoles, los gremios de docentes universitarios de Argentina inician una nueva semana de protestas que se extenderá hasta el próximo martes. La medida busca visibilizar el reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y mejoras salariales en el sector. En la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), se espera un alto acatamiento a la huelga, promovida por las entidades sindicales del ámbito docente y preuniversitario.

Además, se anticipa la suspensión de actividades académicas en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – Facultad Regional La Rioja) a medida que se sumen los docentes. Las organizaciones gremiales destacan que esta protesta surge ante el incumplimiento en la aplicación de la ley, exigiendo la apertura urgente de paritarias salariales para recuperar el poder adquisitivo frente a la inflación y garantizar presupuestos operativos adecuados.

Se recomienda a los estudiantes que consulten a través de los canales oficiales de cada cátedra sobre la situación de las clases durante la duración de la medida de fuerza. La comunidad docente expresa su creciente preocupación por el deterioro de sus condiciones laborales y el impacto de la inflación en sus salarios.