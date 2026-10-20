Miércoles, 21 de Octubre 2026
Política

Bordagaray ratifica su respaldo a Illanes como nuevo Secretario de Seguridad provincial

Ismael Bordagaray, líder del Frente Renovador en La Rioja, realiza una gira en Buenos Aires para evaluar armados electorales y reafirmar su apoyo a Sergio Massa, destacando la colaboración con el gobernador Ricardo Quintela. Su respaldo a Martín Illanes para la Secretaría de Seguridad sugiere cambios en el Gabinete provincial.

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Ismael Bordagaray, presidente del Frente Renovador en La Rioja, se encuentra en Buenos Aires realizando una gira política para evaluar las negociaciones electorales a nivel nacional. En una reciente entrevista, Bordagaray reafirmó su apoyo a Sergio Massa y analizó el panorama político actual, destacando la importancia de mantener la unidad dentro del espacio político.

El dirigente, quien lidera el Frente Renovador desde hace más de 14 años, enfatizó la necesidad de colaborar con el gobernador Ricardo Quintela, al mismo tiempo que expresó su compromiso con Massa, afirmando que es el dirigente más preparado para enfrentar los desafíos que dejará el actual gobierno. Bordagaray también mencionó que se debe reconocer la influencia de Massa en el ámbito nacional, comparándolo con otros referentes importantes.

En el ámbito local, Bordagaray calificó como «excelente» la relación con el Ejecutivo provincial y destacó el diálogo constante que mantienen con el gobernador. Sobre posibles cambios en el Gabinete, mostró su apoyo a Martín Illanes para la Secretaría de Seguridad, resaltando su experiencia en infraestructura y su compromiso con los derechos humanos, aunque la decisión final dependerá del consenso con el gobernador.

Etiquetas: la rioja política ismael bordagaray ricardo quintela elecciones frente renovador
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