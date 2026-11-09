El obispo Braida destaca la importancia del encuentro laboral en Buenos Aires ante el Papa León XIV

El obispo Dante Braida presentó al Papa en un encuentro laboral en Puerto Madero, con la participación de 1.000 asistentes de distintos sectores, incluyendo representantes de La Rioja. Su mensaje subrayó la necesidad de oportunidades laborales y la dignidad humana en el trabajo, anticipando un impacto significativo en la comunidad laboral.

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El encuentro con el Papa León XIV en el Auditorio San Juan Pablo II de la UCA, en Puerto Madero, reunió a aproximadamente 1.000 personas, entre ellos sindicalistas, trabajadores y empresarios. El obispo de La Rioja, Dante Braida, presentó al Papa y destacó la importancia del diálogo y la unidad en el ámbito laboral.

En su discurso, Braida, quien lidera la Comisión Episcopal de Pastoral Social, agradeció al Papa por su encíclica Magnifica Humanitas, que aborda los cambios en el trabajo debido a las nuevas tecnologías. Expresó su preocupación por la desocupación en el país y la necesidad de generar más oportunidades laborales para las nuevas generaciones.

Durante el evento, se compartieron cinco testimonios de representantes de distintos sectores, incluyendo a La Rioja, quienes expusieron sobre la realidad del empleo y la informalidad en Argentina. La participación de Braida enfatiza el papel de la Iglesia argentina en momentos clave de la agenda del Papa.

Tras la actividad en la UCA, Braida asistirá a las Vísperas en la Catedral de Buenos Aires y viajará a Córdoba para una misa masiva, subrayando la relevancia de este encuentro a nivel nacional.