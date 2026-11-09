Lunes, 9 de Noviembre 2026
La Rioja

Biblioteca digital de leyes: un avance para el acceso a la información en La Rioja

El Círculo de Legisladores de La Rioja firmó un convenio que permite el acceso gratuito a más de mil normas y proyectos del país, promoviendo la mejora de la legislación provincial. La iniciativa busca integrar experiencias y fortalecer el trabajo legislativo.

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Biblioteca digital de leyes: un avance para el acceso a la información en La Rioja
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Más de mil normas y proyectos de ley estarán disponibles gratuitamente gracias a un convenio firmado entre la Federación Argentina de Círculos de Legisladores Provinciales y el Círculo de Legisladores de La Rioja. La iniciativa busca facilitar la consulta y la comparación de legislaciones provinciales, promoviendo la actualización y mejora normativa.

El gobernador Ricardo Quintela recibió a los representantes de la federación en la Residencia Oficial, donde se formalizó el acuerdo. Entre los asistentes se encontraban la vicegobernadora Teresita Madera y el presidente del Círculo de Legisladores de Mendoza, Carlos Ciurca, junto a otras legisladoras.

Según destacó Leticia Guzmán, presidenta del Círculo de Legisladores de La Rioja, esta es la primera provincia en acceder a la biblioteca digital. Madera enfatizó la importancia de reunir experiencias legislativas para enriquecer el trabajo normativo y fomentar una perspectiva federal.

El convenio, sin costo alguno, es resultado del esfuerzo conjunto de un observatorio nacional y del Banco Federal de Proyectos de Leyes, y ya se encuentra en funcionamiento para optimizar la utilización de las mejores prácticas legislativas en el país.

Etiquetas: la rioja gobierno provincial convenio de cooperación legislación biblioteca digital ricardo quintela
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