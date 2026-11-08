Lunes, 9 de Noviembre 2026
La Rioja

Joven riojano Francisco Ticac se presentará junto al Papa en un evento en Buenos Aires

Francisco Ticac, joven de 24 años de la Diócesis de La Rioja, representará a la provincia en un encuentro con el Papa León XIV en Buenos Aires. Su presencia busca renovar la fe y la esperanza en una sociedad fragmentada. La expectativa es alta, ya que compartirá escenario con 50 referentes de todo el país.

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Joven riojano Francisco Ticac se presentará junto al Papa en un evento en Buenos Aires
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Francisco Ticac, un joven de 24 años, será el representante de la Diócesis de La Rioja en el Encuentro con los Jóvenes que se celebrará este martes a las 20.00 en Buenos Aires, junto al Papa León XIV. Este evento tendrá lugar en el Monumento a los Españoles, ubicado en la Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento.

Formando parte de la Pastoral de Juventud y de la Junta Directiva Diocesana del Movimiento Círculos de la Juventud, Francisco expresó su deseo de que la visita papal confirme su fe y marque un camino claro para la iglesia. Siente que esta experiencia renovará la fe y generará esperanza dentro de su comunidad.

La oportunidad de representar a su movimiento llegó de forma inesperada, ya que inicialmente se había inscrito como voluntario. Su elección fue resultado de una votación nacional entre jóvenes participantes. Junto a otros 50 referentes, Francisco espera estar más cerca del Santo Padre y llevar consigo las oraciones y esperanzas de su provincia.

El joven compartió su emoción y la importancia de este momento, no solo para él, sino también para todos los jóvenes que se sienten representados. Destacó que la visita del Papa podría ser un catalizador para renovar la esperanza en una sociedad fragmentada y alejada de Dios, como se refleja en la última Encíclica del Papa.

Etiquetas: la rioja encuentro con los jóvenes papa león xiv juventud iglesia argentina
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