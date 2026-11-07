Domingo, 8 de Noviembre 2026
La Rioja

Servicios especiales de Rioja Bus: cómo afectarán los feriados a los pasajeros

El servicio de transporte público Rioja Bus adaptará sus horarios durante el feriado, con modificaciones clave desde el 9 hasta el 12 de noviembre. Se recomienda planificar los traslados.

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La Secretaría de Transporte y Movilidad del Gobierno de La Rioja ha anunciado los horarios para el servicio de transporte público Rioja Bus durante los feriados próximos. Se han establecido frecuencias específicas para las líneas urbanas y rurales, buscando facilitar los traslados de los usuarios en estas fechas.

El cronograma para las líneas urbanas comenzará el 9 de noviembre a las 7:00 h, con una frecuencia adaptada a los feriados. El 10 de noviembre, el servicio iniciará a las 6:00 h, disminuyendo su frecuencia después del mediodía. Para el 12 de noviembre, se reanudarán los horarios habituales de un día sábado desde las 6:00 h.

En cuanto a las líneas rurales, no habrá servicio el 9 de noviembre, pero el 10 de noviembre se ofrecerá servicio normal en la Ruta N°5 y en la Ruta N°6 bajo el horario de un día lunes. El servicio en la Ruta N°5 se mantendrá normal el 12 de noviembre.

Las autoridades aconsejan a los usuarios planificar sus traslados con anticipación y utilizar el transporte público, enfatizando su importancia en días de alta demanda.

Etiquetas: la rioja transporte público Rioja Bus feriados gobierno provincial movilidad
TL;DR

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