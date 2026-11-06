Sábado, 7 de Noviembre 2026
La Rioja

Éxito rotundo en el Septiembre Joven: 50 mil personas celebran en La Rioja

El gobernador Ricardo Quintela encabezó la entrega de premios del Septiembre Joven, destacando el talento artístico en un evento que cumple 30 años y atrae atención nacional.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El Teatro Víctor María Cáceres fue el escenario de la entrega de premios del Septiembre Joven 2026, evento encabezado por el gobernador Ricardo Quintela. Durante la ceremonia, se premiaron a los ganadores del Certamen de Talento Joven, así como a los participantes en las categorías de Cosplay y Freestyle, y se reconocieron a figuras destacadas por su trayectoria en el evento.

Quintela destacó el esfuerzo de los jóvenes y la importancia de mantener este evento en tiempos económicos complicados, subrayando que cada premio es merecido. “Espero que puedan trascender y pisar muchos escenarios más del país”, afirmó, alentando a los artistas a seguir desarrollando su talento.

La vicegobernadora Teresita Madera resaltó la necesidad de reconocer el talento juvenil como una fuerza vital para la sociedad y elogió la labor de Gabriela Pedrali, impulsora del evento desde hace tres décadas. Madera enfatizó que los jóvenes son el presente y no solo el futuro, indicando que son clave para construir una sociedad con más oportunidades.

Finalmente, Pedrali expresó su emoción por el aniversario del evento, recordando que este año se cumplen 30 años de su creación y resaltando la relevancia de las políticas públicas que apoyan a la juventud y la cultura.

Etiquetas: la rioja septiembre joven ricardo quintela evento cultural juventud política pública
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