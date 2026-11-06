Viernes, 6 de Noviembre 2026
Economía

Peñas Negras, en La Rioja, se prepara para un nuevo auge en la minería de metales preciosos

Sendero Resources ha revelado un modelo magnético 3D del proyecto Peñas Negras en La Rioja, identificando cuerpos intrusivos vinculados a mineralización de cobre y oro. Este avance podría abrir nuevas oportunidades de exploración en la región.

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Sendero Resources ha dado a conocer una nueva interpretación geológica de su proyecto Peñas Negras en La Rioja, utilizando un modelo magnético tridimensional. Este estudio ha permitido identificar cuerpos intrusivos y estructuras que podrían estar relacionadas con sistemas de mineralización de cobre y oro.

El análisis se realizó a partir de un relevamiento magnético aéreo, logrando reconstruir las características del subsuelo hasta aproximadamente 3.000 metros de profundidad. Entre los hallazgos, se destacan varios cuerpos magnéticos de escala kilométrica, que podrían estar vinculados a depósitos preciosos. El modelo permite también observar la distribución de estas estructuras e identificar nuevas relaciones con áreas donde ya se han realizado exploraciones previas.

En particular, el área de La Ollita muestra una zona de alteración que se extiende por debajo de sectores conocidos de mineralización. Las perforaciones históricas en esta área fueron superficiales, dejando estructuras más profundas por explorar. Además, en Cerro Verde Sur, se detectaron anomalías de oro en perforaciones realizadas, aunque no se alcanzó un cuerpo magnético más grande identificado por el nuevo modelo, lo que sugiere oportunidades para futuras investigaciones.

Etiquetas: la rioja peñas negras mineralización minería geología sendero resources
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